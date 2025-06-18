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Mersin Mut’ta Mobil İstasyon Kurulacak

BAZI MAHALLELERDE HABERLEŞME SORUNU YAŞANIYOR

Mersin’in Mut ilçesinde, internet ve haberleşme konularında sıkıntı çeken mahallelere mobil ve sabit baz istasyonu yapılacak. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, yaptığı açıklamada, “Çampınar, Kızılalan, Kavaközü, Güme ve Hacısait mahallelerinde haberleşme ve internete erişimde sıkıntı yaşandığı”nı belirtti.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN GEREKEN YAZIŞMALAR YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile gerekli yazışmalar yapıldığını ifade eden Orhan, sinyalizasyon ölçümleri sonucunda bu mahallelere mobil ve sabit baz istasyonlarının kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYOR

Orhan, yatırımların hayata geçmesine katkı sunan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer ilgili kişilere de teşekkür etti.

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