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Mersin, Mut’ta Tohum Makinesi Destekliyor

ÇİFTÇİLERE MOBİL TOHUM ELEME MAKİNESİ DESTEĞİ

Mersin’in Mut ilçesinde çiftçilere yönelik olarak mobil tohum eleme makinesi desteği sağlanıyor. Mut Ziraat Odası tarafından ilçeye kazandırılan bu makine, ilk etapta Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli mahallelerinde hizmet vermeye başlayacak.

MADDELERİN TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, makinenin tanıtım programında projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu dile getirdi. Yılmaz, ihtiyaç duyulması halinde makinenin kırsal mahallelere yönlendirileceğini belirtti. “Yeni sistem sayesinde çiftçiler, kendi bölgelerinde tohum eleme işlemlerini daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşacak. İlçemize ve üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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