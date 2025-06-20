Mersin OSB, 6. Bölge’ye resmen başladı

MERSİN OSB’DEN YENİ GELİŞMELER

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin OSB’nin 6. Genişleme Bölgesi için resmi olarak çalışmalara başlanıldığını duyurdu. Tekli, yeni yatırımların istihdamı artıracağını ve Mersin’i dünya genelinde bir üretim merkezi haline getireceğini ifade etti. 1993 yılında 380 hektar alanda kurulan Mersin OSB, ek yatırımlarla genişlemeye devam ediyor. Alınan onay ile birlikte 5. Bölge ile toplam alan 1,083.5 hektara ulaştı ve şimdi 6. Bölge için hazırlıklar yapılıyor. Müteşebbis Heyet kararıyla başlayan bu yeni bölge çalışmaları, kentin sanayi kapasitesini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, OSB’de faaliyet gösteren firmaların yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. Tekli, Mersin OSB’nin Türkiye’nin üretim gücüne büyük katkılar sunduğunu vurguladı: “Devletimizin sağladığı imkanlar ve destekler sayesinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor. Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alanlarımızla destek veriyoruz.” Ayrıca, Mersin OSB’nin stratejik konumu sayesinde ihracatı artırarak ülke ekonomisine değer kattıklarını ifade etti. Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi ve inşaatı devam eden 4. bölge ile mevcutta 823.5 hektar alanla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi olduklarını kaydetti.

Tekli, 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgede teknoloji yatırımlarının devam ettiğine dikkat çekti. 4. bölgede altyapı ve üst yapının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Tekli, Mersin Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanı Atilla Toros’un desteği ile yürütülen 6. Bölge çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. “Yeni yatırımlar, Mersin’in üretim gücünü artırarak sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirecek.” dedi.

Tekli, sanayi sektörünün Mersin’in ekonomik kalkınmasındaki güçlü dinamizmini vurguladı. Yapılan her yatırımın şehre değer katıp istihdam yarattığını belirtti. Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim kapasitesi ve sağladığı istihdamla şehrin can damarı olduğunu ifade eden Tekli, firmaların yerel pazara yanı sıra uluslararası piyasalara açılarak Mersin’in marka değerini artırdığını söyledi. Lojistik avantajlarla birleşen liman ve havaalanının sanayi için stratejik bir üstünlük sağladığını belirtti.

Teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına da dikkat çeken Tekli, “Mersin’in sanayiyle büyümesi Türkiye’nin üretim gücüne katkı sağlamakta.” diyerek, yeni sanayi alanları açmanın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Tekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Mersin Valisi Atilla Toros’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.