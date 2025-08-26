Haberler

Mersin Otoyolunda Kaza Ucuz Atlatıldı

KAZA OLAYI HAFİF ATLATILDI

Mersin sınırları içerisindeki otoyolda, biri otobüs olmak üzere üç aracın karıştığı kaza ucuz bir şekilde atlatıldı. Kazada ölen veya yaralanan kişi olmaması ise sevindirici bir durum oldu. Olay, Mersin-Adana Otoyolu’nda, Tarsus-Pozantı arasında Gülek Tüneli yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyreden otobüs, bir otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kaza sırasında, çevredekilerin olay hakkında bilgi vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindekileri tedbir amaçlı olarak kontrol etti. Kaza nedeniyle paniğe kapılıp şok geçiren bir sürücüye sağlık çalışanları müdahale etti. Kaza sonrası trafik, araçların çekilmesine kadar kontrollü bir şekilde sağlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Haberler

Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.