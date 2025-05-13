Mersin Otoyolunda Tır Kaza Yaptı

OTOYOLDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YARATAN KAZA

Mersin’de otoyolda bariyerlere çarparak makaslama yapan bir tır, trafik akışında sıkıntılar yaratıyor. E.A. yönetimindeki 01 DGM 60 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu üzerindeki Gülek Tüneli civarında bariyerlere çarpıp kontrolünü kaybetti. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Trafik yoğunluğunun gözlemlendiği bu yolda, araç geçişi şu an sadece tek şeritten yapılıyor. Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar hızla başlatıldı.