Mersin Plajları Yaz Sezonuna Hazır

YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Doğu Akdeniz’in önemli turizm noktalarından biri olan Mersin’deki plajlarda yaz sezonu hazırlıkları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen plajlarda çalışmalar yürütüldü. Kızkalesi, Yapraklı Koy, Susanoğlu, Yemişkumu, Tırtar, Kumkuyu, Kocahasanlı, Töbank, Akkum ve Sultankoyu gibi sahillerde şezlong, şemsiye, duş kabini, engelli rampası, kafe ve piknik alanları hazır hale getirildi.

MODERN PLAJLAR HEDEFİ

Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sezer, plajlardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Ortak kullanım alanlarının yenilendiğini aktaran Sezer, “Amacımız hem kent estetiğine uygun hem de kullanıcı konforunu artıracak modern plajlar sunmak. Bu kapsamda bu sezon birçok yenilik ekledik. Hijyen standartlarımızı daha da yukarıya çektik. Çevre dostu uygulamalar, geri dönüşüm kutuları ve güvenlik önlemlerimizle hem vatandaşımızı hem çevremizi koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK PLANI

Sezer, Yapraklı Koy ve çeşitli plajlarda pek çok etkinlik planladıklarını dile getirerek, “Hedefimiz misafirlerimizin bu yaz da en keyifli şekilde tatillerini yapmalarına imkan sağlamak.” şeklinde konuştu. Plajlar, tatilcileri ağırlamaya başlamış durumda ve bu yaz sezonunun dolu dolu geçmesi bekleniyor.