Mersin, Polen Hasadı ile Gündemde!

MERSİN’DE POLEN HASATİ BAŞLADI

Türkiye’nin bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’de, baharın gelmesiyle birlikte sıfır rakımda milyonlarca arı polen toplamak için harekete geçti. “Polenin kilogram fiyatı bin 300 TL civarında” diyerek ekliyorlar. Mersin, arıcılıkta Türkiye’nin ilk 5’inde yer alırken, sert geçen kış ve yaşanan zirai don nedeniyle bahar mevsimi beklenenden iki hafta geç başladı. Sıfır rakımda çiçeklerin açmasıyla arılar polen toplamaya başladı ve hasat dönemi başladı.

ARICILAR SEZONDA 200 TON HASAT BEKLİYOR

Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam edecek olan sezonun bereketli geçeceği öngörülüyor. Mersin’deki 4 bin arıcının sezonda toplamda yaklaşık 200 ton kadar polen hasadı yapması bekleniyor. Polen hasadına başladıklarını belirten arıcı Celal Çay, “Kış mevsimi güzel geçti, yerini güzel bir bahara bıraktı. Bu güzel bahar arılara bol miktarda polen sağladı. Bununda hasadını yapıyoruz” diyor. Sert geçen kışın ardından dondan etkilenen bitkiler olsa da, “Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı ve arılarımıza polen sağlamaya başladı” ifadesini kullanıyor.

BİTKİLERİN DURAĞI: EĞRİÇAYIR YAYLASI

Son yıllarda çocuklu aileler, sporcular ve sağlıklı gıdalar tüketenlerin polene olan talebinin arttığına dikkat çeken Çay, “Şu anda sıfır rakımdayız, arılarımız burada polen getiriyor. Birkaç gün sonra burada bahar sona erecek ve biraz daha yüksek rakımda bahar başlayacak” şeklinde konuşuyor. Eğriçayır Yaylası’na yolculuk yapacaklarını belirtiyor.

POLENİN FAYDALARI VE ÖNERİLER

Polen hasadı yapan başka bir arıcı Gökçe Çay, güzel bir verim aldıklarını belirterek her gün bir kaşık polen tüketmenin doğal protein kaynağı sağladığını aktarıyor. Ayrıca, polenin arıcıların geçim kaynaklarından biri olduğu vurgulanıyor. Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, polenin protein ve amino asit açısından çok zengin olduğunu belirtiyor. “Polen sağlıklı bir gıdadır ve yüzyıllardır faydası bilinen arı ürünlerindendir” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

Bu süreçte, arıcılığın önemi ve polenin sağlık açısından sağladığı faydaların daha fazla tanıtılması gerektiği ifade ediliyor.