Mersin Polisi 5 Şüpheliyi Yakaladı

POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN SAHTE PARALAR

Mersin’deki polis birimi, piyasa değeri 430 bin TL olan toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirdi ve 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu sahte paraları turizm sektörü için kullanmak amacıyla İstanbul’dan temin ettikleri belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, şehrin belirli bir noktasındaki bir adres takibe alındı.

TAKİP VE OPERASYONUN DETAYLARI

Belirlenen adres üzerine düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 siyah poşet içerisine gizlenmiş şekilde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni paranın bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sırasında, 3’ünün daha önceden yağma ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan da arandığı öğrenildi. Ayrıca, bu sahte paraların yaklaşan turizm sezonunda kullanılmak üzere İstanbul’dan getirildiği bilgisi elde edildi.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN SAHTE DOLARLAR

Geçtiğimiz günlerde Mersin polisi, 7 milyon 99 bin 200 sahte doların ele geçirildiği bir diğer operasyon gerçekleştirmişti. Bir ay önce, 300 milyon lira değerinde sahte dolar basan bir matbaanın bulunduğu operasyonda, sahte paraların basımı için gerekli malzemeler de ele geçirilmişti. Yapılan operasyonda H.U. isimli şahıs sahte dolar matbaası kurmakla, Y.T. piyasaya sürmekle ve A.T. ise bu sahte paraları diğer illere dağıtmakla suçlanmıştı. Matbaada yapılan incelemeler sonucunda 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar ile birlikte çok sayıda para basma ve sayma makinesi ele geçirildi. Toplamda, piyasaya sürülmeye çalışılan sahte paraların rakamı ise 2 milyon 299 bin 200 ABD doları olarak belirlenmiş, basım aşamasındaki paralarla birlikte toplam miktar 7 milyon 99 bin 200 dolara ulaşmıştı. Şüphelilerin tutuklanarak adliyeye sevk edildiği kaydedildi.