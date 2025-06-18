Mersin Polisi, 9 Şüpheli Yakaladı

POLİS OPERASYONU İLE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan kapsamlı operasyonda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, uyuşturucu maddeyi balkondan atma anı ise dron ile kaydedildi. Alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu altında uyuşturucu madde ticareti üzerine çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz ve detaylı araştırmaları sonucunda birçok şüphelinin adresi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALAMA

Belirlenen adreslere özel harekat timleri ve dron desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ile takip edilen evden, şüphelilerden biri poşetle uyuşturucu maddeyi balkondan attı. Bu anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan operasyonda, balkondan uyuşturucu atan şahıs da dahil olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 701 gram sentetik kannabionid, 3 kilo 250 gram tütün, kannabionid yapımında kullanılan kimyasal maddeler, büyük miktarda metamfetamin, A/M ve sentetik ecza maddesi ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli, gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bu operasyon, Mersin’de uyuşturucu ile mücadelede devam eden kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.