Mersin Polisi İki Haftada 1065 Kişiyi Yakaladı

MERSİN POLİSİNİN ÇALIŞMALARI

Mersin polisinin son iki hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde aranan toplam bin 65 şahıs yakalanarak, 196’sı tutuklandı. Çalışmalarda, 44 tabanca ile birlikte 48 farklı silahın yanı sıra, 561 mermi, çalıntı bir otomobil ve dört motosiklet de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmada, çoğu asayiş olaylarına karışmış olan bin 65 şahıs tespit edildi. Yakalananlardan 2’sinin 20 yıldan fazla, 15’inin 10 ile 20 yıl arasında, 179’unun ise 10 yıla kadar değişen ceza süreleri belirlendi. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan 196 şahıs cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, 134 şahsa çeşitli maddelerden dolayı toplamda 312 bin 467 TL para cezası kesildi. Mersin polisinin bu çalışmaları, güvenliği artırma ve suç oranlarını azaltma amacı taşıyor.