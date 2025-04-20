Mersin Spor 78-73 Semt77 Yalovaspor

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Uğur Akyıl

Mersin Spor Kulübü, Semt77 Yalovaspor’u ağırladı. Mersin Spor, karşılaşmayı 78-73’lük skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk periyotu 28-22, devresi 44-41, üçüncü periyotu ise 59-58’lik skorla sonuçlandı.

İSTATİSTİKLER

MERSİN SPOR oyuncularının performansı şöyle: Olaseni 15, Cobbs 12, Pineiro 6, Efianayi 12, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 12, Cruz 16, Magnay 3, Canberk Kuş 2.

SEMT77 YALOVASPOR’un oyuncu performansı ise şu şekilde: Griffin 8, Mcconico 11, Jonhson 4, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Ege Özçelik 3, Sherfield 11.

EVLENME TEKLİFİ ANISY

Karşılaşmanın devre arasında, masa hakemi Berk Mert, kız arkadaşı Songül Karakoç’a evlenme teklifi etti. 27 yaşındaki Mert’in bu sürprizi, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Talibin olumlu yanıt alabildiği, bu özel anın keyifli bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.