Mersin Spor Bursaspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan ile karşılaştığı mücadelede yoğun bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma, Mersin’de bulunan salonda gerçekleşti. Hakemler Zafer Yılmaz, Polat Parlak ve Nazlı Çisil Güngör maçı yönetti. Mersin Spor’un oyuncuları arasında Olaseni, Cobbs ve Kartal Özmızrak öne çıkarken; Bursaspor Yörsan’da ise Michineau ve Mutaf dikkat çekti.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyodu Mersin Spor’un üstünlüğü ile 27-17 sona erdi. Devre arasında Mersin Spor’un skoru 46-33 olarak belirlenirken, üçüncü periyot sonucunda Mersin Spor’un skor durumu 70-50 oldu. Sonuç olarak, Mersin Spor, Bursaspor Yörsan’ı 89-82’lik bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Mersin Spor’un şampiyonluk mücadelesine önemli bir katkı sağladı.