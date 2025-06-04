Mersin Spor Kulübü, Başarıyla Avrupa’ya Odaklandı

Mersin Spor Kulübü’nden Başarılı Bir İlk Sezon

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde geçirdiği ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekti. Takım, sezonu 6. sırada tamamlarken, yeni hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Genç ve enerjik kadrosuyla mücadele eden MSK, sahada sergilediği hızlı ve dinamik oyun tarzıyla güçlü rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. Koçun stratejik yönlendirmeleri ve oyuncuların sağlam takım ruhu, MSK’yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yapmayı başardı. Süper Lig’de ilk kez yer alan MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi, üst sıraları zorlayarak “biz de buradayız” mesajını verdi. Şimdi ise gözler, Avrupa’da.

Gelecek Sezonun Planlaması

MSK’nın yönetimi ve teknik heyeti, gelecek sezonun planlamasına başladı. Kulüp, Mersin’i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefliyor ve taraftarının da desteğiyle bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

“Hayal Gibi Bir Sezon Geçirdik”

MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade etti. Sevim, “Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Beklenenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok zorlu bir sezondu. Çünkü çok kaliteli ve bizden bütçesi daha fazla olan ekiplere karşı onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6.’sı olmayı başardık. Bu yılki asıl hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılma şansını da Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma olarak elde etmiş olduk. Beklentimizin üstünde bir sezondu” dedi.

İstikrarlı Başarı Hedefi

Play-off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını belirten Sevim, “Bu başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek. Avrupa kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız; bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde, Avrupa Kupaları’nı kaldırabilecek bir kadro kurmak ve ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atarak, bu yolda başarımızı büyüterek devam edebilmek” ifadelerini kullandı. Başarılarının azımsanamayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim, “Birçok takım bunu yıllarca başaramadı. Biz lige çıktığımız ilk senemizde Türkiye Kupası’nda yarı final oynadık. Ligin 6.’sı olarak play-off’larda yer aldık. Bunların hepsi bizim için bir tecrübeydi. Bu tecrübeleri cebimize koyarak, bundan sonrasında bu istikrarı Türkiye liginde sağlayıp Avrupa kupaları ile beraber bunu yönetmeyi ve yürütebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlardaki ilk hedefimiz bu olacak” şeklinde konuştu.