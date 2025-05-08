Mersin Spor Kulübü Play-Off Hedefliyor

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’yle deplasmanda karşılaşacak olan Mersin Spor Kulübü (MSK), kalan iki maçı da kazanarak play-off’a kalmayı hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, son iki maçı kazandıkları takdirde büyük ihtimalle play-off’a gireceklerini belirterek, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz” ifadesini kullandı. MSK, 14 galibiyet ile toplamda 42 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor ve 29. haftada Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. ‘Carettalar’, Başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karşılaşmanın oynanacağı İstanbul’a hareket etti.

GÜÇLÜ RAKİP VE HEDEFLER

Bahçeşehir Koleji’nin geniş kadrosuna dikkat çeken Sevim, kendilerinin de kazanmak için mücadele eden bir takım olduğunu belirtti. Önlerindeki iki maçı kazanmaları durumunda doğrudan play-off’a kalabileceklerini vurgulayan Sevim, “İkisini de kazandığımız zaman büyük ihtimalle doğrudan 6. olarak play-off’a gireceğiz. Tabii ki rakiplerimizin oynayacağı maçlar da önemli. Ama biz 2 maçı da kazandığımız takdirde 6. olma ihtimalimiz yüksek” dedi. Özellikle Bahçeşehir Koleji maçını kazanmalarının hedefleri olduğunu dile getiren Sevim, “Çok geniş bir kadroları var. Bizim de hasta olan ve sakatlık yaşayan oyuncularımız var. Ama sahada kim olursa olsun herkes pozisyonumuzun bilincinde elinden gelenin en iyisini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

BRADY MANEK’TEN DESTEK AÇIKLAMASI

MSK’nın kadrosuna yeni katılan ABD’li oyuncu Brady Manek, takıma hızlı bir uyum sağladığını ifade ederek, “Benim için tekrar sahada olmak ve basketbol oynamak çok önemli. Daha önce birlikte oynadım arkadaşlarım da var. Bu maçta takım halinde mücadele edip, istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi. Bahçeşehir Koleji ile Mersinspor arasında oynanacak olan karşılaşma, yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleşecek.