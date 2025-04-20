Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor’u Yendi

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersin Spor, 12 sayı atan Cobbs ve Efianayi’nin yanı sıra Cruz’un 16, Olaseni’nin 15 sayı ile öne çıktığı bir performans sergiledi. Ayrıca, takımın diğer üyeleri Emre Tanışan, Magnay, Pineiro, Kartal Özmızrak ve Canberk Kuş da sayısal katkıda bulundu.

Semt77 Yalovaspor’da ise McConico 11, Nichols 11, Sherfield 11, Yiğit Onan 8 ve Griffin 8 sayıyla takıma destek sağlıyor. Aynı zamanda Kadir Bayram, Krampelj, Peterka ve Ege Özçelik de katkı vererek maça dahil oldular.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 28-22

Devre: 44-41

3. Periyot: 59-58

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Semt77 Yalovaspor’u 78-73 skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Mersin Spor’un ligdeki mücadelesinde kayda değer bir adım olabiliyor.