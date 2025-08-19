Mersin Tarsus’ta Özer’in Cesedi Bulundu

CESEDİN BULUNDUĞU YER MERSİN’İN TARSUS İLÇESİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sulama kanalında bulunan 28 yaşındaki Rasim Özer’in cesedi, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını sağladı. Altaylılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve dalgıç ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kanaldan çıkarılan cesedin Rasim Özer’e ait olduğu belirlendi. Özer’in kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili detayların araştırılması devam ediyor.