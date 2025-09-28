Mersin Tarsus’ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

BAĞLANTILI KAZA VE KAYIPLAR

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR’a arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaşındaki Emine İrem Oktan, 22 yaşındaki Maşallah Oktan ve 51 yaşındaki Halil Boztoğan yer alıyor. Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin’in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE YARALILAR

07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR’a arkadan çarparak ciddi bir kaza meydana getirdi. Minibüs, bu çarpışmanın sonucunda demir yığını haline gelirken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Diğer sürücülerin olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık görevlileri, kazadan sonra minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin de yaralandığını tespit etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Şırnak’a gönderilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.