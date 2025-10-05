Haberler

Mersin Tarsus’ta Trafik Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitiriyor, 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşiyor.

OLAYIN SEBEBİ

Alınan bilgiler doğrultusunda, F.C. (32) isimli sürücünün kullandığı 33 AUJ 226 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ethem Dilek’e çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dilek ve motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

MÜDAHALELER VE SONUÇ

Yaralılardan Ethem Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamıyor. Motosiklet sürücüsü F.C.’nin tedavisi ise hâlâ devam ediyor.

