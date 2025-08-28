Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı Yapıldı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sektör temsilcileri karşılaştıkları sorunları dile getirirken, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Tarımın asıl bugün desteklenmesi önemli” ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Hamit İzol’un başkanlık ettiği toplantıda, Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Hasip Hayırlıoğlu, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” konusunda bir sunum yaptı. Sunumun ardından meclis üyeleri sektörlerine dair değerlendirmelerini, taleplerini ve temennilerini paylaştı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İHTİYAÇLARINI PAYLAŞTI

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, zirai donun sektöre etkileri hakkında bilgi vererek Mersin’de konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları aktardı. Bucuge, çiftçilerin yaşadığı kayıplar sonrası borç erteleme işlemlerinin henüz yapılmadığını vurguladı. “Gelecek yıl için yapılacak budama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal işlemler için işletme destek kredisine ilave limit tanımlanmadı” diyen Bucuge, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK ÇAĞRISI

Toplantıda MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, dünya ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmeler yaptı. Mersin’de tarım sektöründeki firmaların zirai don nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çeken Çakır, “Tarımda yaşanan zirai don zirai ilaç bayisinden üreticiye tüm sektörü olumsuz etkiledi. Zincirin tüm halkaları zarar görüyor. Firmalar krediye ulaşamıyor. Tarımın bugün desteklenmesi önemli, aksi takdirde Mersinli üreticinin ilaç alamayacak duruma gelmesi tüm ülke tarımını olumsuz etkileyecek” açıklamasını yaptı.

İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çakır, Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarına da değinerek, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki açının giderek büyüdüğünü belirtti. “Döviz fiyatlarının düşük kalması nedeniyle Türkiye ithalat cenneti oluyor” diyen Çakır, dış ticaret, gümrük, lojistik gibi sektörlerin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon nedeniyle üretici firmaların sermayesinin eridiğini ve rekabetin her geçen gün zorlaştığını da ekledi.

ODAK ÇALIŞMA GRUPLARINA KATILIM ÇAĞRISI

Mersin Ekonomi Zirvesi’ne atıfta bulunan Çakır, bu zirvenin ardından başarılı bir yol haritası oluşturulduğunu aktardı. “Lojistik, Tarım, Turizm, Sanayi, İş Melekleri, Meslek Eğitimi, Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Uluslararası Ticareti Geliştirme konu başlıklarında odak grupları oluşturuldu.” diyen Çakır, meclis üyelerinin ve sektör temsilcilerinin bu gruplara katılımını talep etti.

HAL YASASI ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Çakır, Hal Yasası ile ilgili Mersin, Adana ve Antalya üretici halleriyle birlikte bakanlık yetkililerinin katılacağı bir çalıştay önerisinin olumlu karşılandığını da bildirdi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle artan yangınlarla ilgili olarak Oda olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Çakır, KGF kredileri hakkında da bilgi vererek, Mersin’de bu süreçte 239 firmanın toplamda 437 milyon 277 bin 500 lira kredi kullandığını belirtti.