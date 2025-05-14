Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Mısır’a Ulaştı

DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YOLCULUKLARI İZLENİYOR

Mersin’de uydu takip cihazı ile izlenen yeşil deniz kaplumbağalarından “Mersin Üniversitesi” adlı birey, 4 bin 500 kilometrelik uzun bir yolculuğun ardından Mısır’a ulaştı. “Kızkalesi” isimli kaplumbağadan ise Gazze Şeridi’nde sinyal kesildi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi” kapsamında, iki yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı. 12 Haziran 2024 tarihinde Akdeniz ilçesindeki Millet Bahçesi sahilinde denizle buluşturulan kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının belirlenmesi amacıyla yolculukları takip ediliyor.

KIZKALESİ’NDEN SİNSELLENME KESİLDİ

Elde edilen yeni verilere göre, Mersin sahilinde yuvaladıktan sonra Suriye’ye yönelen “Mersin Üniversitesi”, Lübnan ve Gazze Şeridi üzerinden Mısır’daki Bardawil Gölü’ne ulaştı. “Kızkalesi” ismi verilen kaplumbağadan Gazze kıyılarında sinyal almak mümkün olmadı. MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağaları için dikkate değer olduğunu belirtti. Kaplumbağaların seyahatlerini sürekli izlediklerini söyleyen Ergene, “Kıyısal şeridi takip ederek Gazze Şeridi’ne kadar ulaşmışlardı. Bu süreç çoğunlukla Akdeniz kıyısını takip ederek geçti. Gazze Şeridi’ne geldiğinde iki kaplumbağadan da sinyal alıyorduk, fakat bir süre sonra ‘Kızkalesi’nden sinyal kesildi. Son lokasyonu Gazze bölgesi olarak kaldı.” şeklinde ifade etti. Ergene, “Kızkalesi”nin göç rotasının yarım kalmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Bu durum bölgedeki meydana gelen üzücü olaylarla bağlantılı. Savaş ortamının devam ettiğini gözlemliyoruz. Savaşın etkisiyle deniz kaplumbağasının zarar gördüğünü düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDEN SİNYAL ALINIYOR

Yaşı 30-35 olarak tahmin edilen “Mersin Üniversitesi” kaplumbağasına takılı cihazdan Mısır’daki Bardawil Gölü’nde sinyal alınmaya devam edildiğini aktaran Prof. Dr. Ergene, “Bu kaplumbağamız hayatta ve düzenli sinyal alıyoruz. Gölden dışarı çıkmadığı gözlemleniyor. Şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yol katetti. Göl içinde sabit durmuyor, hareket ediyor fakat kıyı şeridini takip etmiyor. Zaten cihazları takarken ön gördüğümüz yapı bunun üzerinedir. Mısır’a gideceğini tahmin ediyorduk.” dedi. Canlının üreme dönemi boyunca Mersin kıyısına geri dönmesi bekleniyor. Ergene, “Deniz kaplumbağaları yaklaşık iki yılda bir üreme davranışı gösteriyor. Kaplumbağanın tekrar Mersin’e dönebilme ihtimali bulunuyor. Uydu pilinin ömrü yettiği sürece bu dönüşü görme şansımız olacak. Umarız uydu pilinin süresi yeterse, gelecek yıl nisan veya mayıs aylarında dönüşünü gözlemleyebiliriz.” şeklinde açıkladı.