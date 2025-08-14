Mersin Üniversitesi, Filistin’e Destek Verdi

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Mersin Üniversitesi, İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve Gazze’deki işgal planlarını kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze’de yaşanan insanlık dramının derin bir korku ve üzüntüyle takip edildiği vurgulandı. “İsrail’in Filistin halkına yönelik sistematik saldırıları, temel insan haklarının ve uluslararası hukukun açık ihlalidir. Son günlerde ortaya çıkan işgal planı ise yalnızca bir toprağın değil, bir halkın varlığının, kültürünün ve geleceğinin hedef alındığını göstermektedir” denildi.

İNSANLIK DRAMI VE ZULÜM

Açıklamada, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği, hastaneler, okullar ve ibadethanelerin hedef alındığı saldırıların, insanlığın ortak vicdanının kabul edemeyeceği bir zulüm olduğuna dikkat çekildi. Üniversitelerin, insanlığın ortak aklının ve vicdanının temsilcileri olarak sessiz kalamayacağı ifade edildi. Filistin halkının haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirten Mersin Üniversitesi, “Gazze’deki insanlık felaketinin normalleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistin Devletinin tanınmasının, adalet ve barışın sağlanması açısından kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz” şeklinde açıklamalara yer verdi.

BARİŞ VE ADALETİ SAĞLAMA ÇABALARI

Üniversite, barış, sevgi ve adaletin hakim olduğu; bebeklerin, çocukların, yaşlıların ve masum insanların öldürülmediği bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.