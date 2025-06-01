Mersin Valiliği: “6 Öğrenci Tehlike Geçirdi”

ÜZÜCÜ BOĞULMA OLAYI YAŞANDI

Mersin’de, 75 öğrencinin katıldığı bir deniz etkinliği sırasında talihsiz bir boğulma vakası ortaya çıktı. Valilik, yapılan uyarılara rağmen güvenlik şeridini aşarak açığa çıkan 6 öğrencinin boğulma tehlikesi yaşadığını ve bu öğrencilerden 2’sinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay, Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı’nda meydana geldi.

GÜVENLİK ŞERİDİ AŞILDI

Ankara’dan gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte, güvenlik şeridini aşan 6 öğrenci denizde çırpınmaya başladı. Görevlilerin ve çevredeki insanların yardımıyla denizden baygın halde çıkarılan bu öğrenciler, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. 17 yaşındaki M.E.A. ve 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 17 yaşındaki A.B. ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine transfer edildi. Diğer 3 öğrencinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, yapılan açıklamada, “Silifke İlçesi Maliye Gençlik Kampı’nda 01 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte, görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edilmiştir. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç valiliğimizce takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.