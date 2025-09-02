Mersin Valiliği Açıklama Yaptı, Gözaltı

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, 16 yaşındaki Hiranur’un ateşli silahla vurulmasının ardından şüphelilerin gözaltında olduğunu açıkladı. Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halinde bulunan bir otomobilde tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Polis, olay anında tabancanın şaka amaçlı boş zannedilerek ateş alması nedeniyle tetikleyen Hiranur’un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile beraber araçta bulunan N.Ç. ve M.Z.’yi gözaltına aldı. Bunun yanı sıra, Hiranur’un cenazesi dün defnedildiğinde yakınları, şüpheli H.A.Ş.’nin evinin bulunduğu yere gelerek bir süre slogan atıp tepki gösterdi. Kalabalık, daha sonra polisin uyarıları doğrultusunda bölgeden uzaklaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma süreci kapsamında valilikten yapılan açıklamada, “adli tahkikat devam etmektedir” denildi. Açıklamada, “31.08.2025 tarihinde saat 23.50 sıralarında Mersin Şehir Hastanesine H.A.Ş. tarafından getirilen 16 yaşındaki H.A.’nın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde hayatını kaybeden H.A.’nın yanında bulunan H.A.Ş., N.Ç. ve M.Z. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden H.A.’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.