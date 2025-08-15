Mersin Valiliği Yangın Kontrol Altında Açıkladı

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Valilik, Silifke’de 3 gündür, Anamur’da ise 2 gündür süren yangınlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Yapılan açıklamada, “Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahallelerinde 13 Ağustos 2025 günü saat 12.45’te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları doğrultusunda büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve bin 69 personelle etkin bir şekilde sürdürüyor. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi neticesinde 984 hane tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz, gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir” denildi.

ANAMUR’DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mersin Valiliği, ayrıca Anamur ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili de bilgi verirken şu sözlere yer verdi: “Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi’nde 14 Ağustos 2025 günü saat 15.45’te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde sürdürülüyor. 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sonucunda 65 hane tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşımız veya personelimiz bulunmamaktadır.”

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Açıklamada, her iki ilçede yangından etkilenen yerleşim birimlerinde ilgili müdürlükler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Yangınlar sonrası bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli tüm adımlar atılıyor.