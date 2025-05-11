Mersin Valisi Atilla Toros, Güvenliği Sağlama Çabası İçin Çalışıyor

Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin kesintisiz çalıştığını vurgulayarak, “Mersin, çetelerin, şehir eşkıyalarının değil, milletin şehridir. Hiçbir şahıs ve yapının ilimizin huzur ve güvenliğine kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Vali Toros, kentte yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi vererek, 2025 yılının ilk dört ayına ait verileri paylaştı. Vali Toros’un katıldığı toplantıda, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz da hazır bulundu.

GÜVENLİK PERSONELİYLE ETKİN MÜCADELE

Mersin’in doğal güzelliklerine dikkat çeken Vali Toros, “Bu güzide şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın emniyet içinde yaşamını sürdürmesini temin etmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 7 bin 604 polis, 2 bin 914 jandarma ve 654 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 11 bin 172 güvenlik personelimizle mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KESİNTİSİZ BİR KARARLILIK

Vali Toros, devletin bekasına göz diken terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerin sürdüğünü belirterek, “Bu yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 şahıstan 71’i tutuklandı, 66’sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Mersin’de teröre asla yer yoktur. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir” şeklinde konuştu.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ VE KAZANILAN BAŞARILAR

Vali Toros, 2025’in ilk dört ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen on önemli suçta dokuzunda azalma sağlandığını belirterek, “Bu kategoride geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında düşüş kaydedilmiştir. Özellikle konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 39 oranında ciddi bir azalma sağlanmıştır. Vatandaşımızın helal kazancına el uzatanlara göz açtırmıyoruz. Bu yılın ilk dört aylık döneminde, mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçun, sekizinde azalma sağlanmıştır” dedi.

SUÇLULUKLA MÜCADELEDE AZİM

Güvenlik çalışmalarıyla Mersin’in daha güvenli bir şehir haline geldiğini vurgulayan Vali Toros, “Mersin’de suçluların barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Yılın ilk 4 aylık döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirildi, 840 kişi hakkında işlem yapıldı” dedi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ETKİLİ MÜCADELE

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiğini anlatan Vali Toros, bu yılın ilk dört ayında organize suçlarla ilgili operasyon sayısının yüzde 50 artışla 27’ye ulaştığını, bu operasyonlarla birlikte beş yerel organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Vali Toros, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadelede kararlılıkla yürütülen operasyonlardan bahsetti. “Bu yılın ilk dört ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 432 operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 604 şahıstan 380’i tutuklandı” diye belirtti. Ayrıca, “Uyuşturucu satıcılarının ensesindeyiz, bu illeti Mersin sokaklarından söküp atacağız” dedi.

SİBER SUÇLARA KARŞI ETKİN DENETİM

2025’in ilk dört ayında siber devriyelerle suç unsuru tespit edilen 2 bin 515 şahıs veya hesapla ilgili işlem yapıldığını belirten Vali Toros, bunların 876’sının terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Ayrıca, yılın ilk dört aylık döneminde yaşanan trafik kazaları hakkında da bilgi vererek, “Kazalarda 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 bin 631 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

YABANCILARA YÖNELİK DENETİMLER

Mersin’deki yabancı nüfusuyla ilgili bilgiler veren Vali Toros, “Kentimizde yasal kalış hakkı olan toplam 218 bin 279 yabancı bulunmaktadır. Bu yılın ilk dört aylık döneminde ilimizde hizmet veren 10 farklı mobil göç noktasında 32 bin 393 yabancının kimlik denetimi yapılmıştır” dedi.

DENİZDE HUZURUN TEMİNATI

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının denizlerde huzur ve emniyet sağlamak adına yaptıkları çalışmaları da aktaran Vali Toros, yılın ilk dört ayında 2 bin 14 gemi veya teknenin kontrol edildiğini ve yasal işlem tesis edildiğini belirtti. Denizdeki huzuru sağlamak için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.