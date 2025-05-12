Mersin Valisi Toros, Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

ASIL İŞBİRLİĞİ VE YOL HARİTASI

Mersin Valisi Atilla Toros, ocak ile nisan döneminde gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Mersin’in huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların olumlu neticeleri gözlemlendiği ifade edildi. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Toros, “Yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 şahıstan 71’i tutuklandı, 66’sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

HUKUKİ TEDBİRLERİN ARTIRILMASI

Toros, asayiş olaylarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı: “İlimiz, gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışmalarla daha güvenli şehir haline gelmiştir. Bu döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirilmiş, 840 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Silah kaçakçılarına, nefes aldırmayacağız. Suçun gölgesini bile vatandaşımızın üzerine düşürmeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkili operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir.”

GENİŞ KAPSAMLI MÜCADELE PLANLARI

Kaçakçılık, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının da istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Toros, Mersin’in huzur ve güvenliği ile vatandaşların esenliği için kararlılıkla mesai yapmaya sürdüreceklerini vurguladı.