Mersin Valisi Toros, Yangın Zedeleri Ziyaret Etti

ORMAN YANGINI ZİYARETLERİ

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke’de meydana gelen orman yangınından etkilenen Balandız ve Kırtıl mahallelerini ziyaret etti. Bu ziyarette, “Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındadır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Vali Toros, yangından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyip destek sözü verdi. Ayrıca, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Boğsak Yangın Yönetim Merkezi’nde çalışan orman işçileriyle de buluştu.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında orman ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Atilla Toros, bu şekilde yangının etkilediği alanlarda yapılan özverili çalışmalara dikkat çekti. Vali, yangın sonrası ilgili kurumların yürüttüğü zarar tespit çalışmaları, yaşam konteynırı kurulumları ve diğer hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Hemşehrilerine, taleplerini dinlediğini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti. Ayrıca, “Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım” mesajını da paylaştı.

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

