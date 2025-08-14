Mersin Valisi Toros, Yangınlarla İlgili Açıklama Yaptı

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mersin Valisi Atilla Toros, dünden itibaren Silifke ilçesinin kırsalında devam eden ve bugün Anamur ilçesinde başlayan orman yangınları konusunda bilgi verdi. Vali Toros, Anamur’da bir mahallenin boşaltılmasına karar verdiklerini belirtti. Ayrıca, Silifke ilçesinde 6 mahallede 984 hane boşaltılarak 1,851 kişinin tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü ifade etti. Silifke ilçesindeki yangın ile ilgili söndürme çalışmaları sürerken, Anamur’da da yeni bir orman yangını çıkarak müdahale gerektirdi.

ANAMUR’DAKİ YANGIN VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Vali Atilla Toros, Anamur ilçesindeki yangınla ilgili “Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi’nde yeni bir orman yangınımız var. Bununla alakalı müdahaleye başladık. 18 araçla karadan müdahalemiz başladı. 2 helikopterimiz havadan müdahale ediyor. Bir helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

BİN 16 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Dün Silifke’de başlayan orman yangınına dair bilgi veren Vali Toros, “Hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam ediyoruz. Karadan müdahale açısından da orman teşkilatımız çok güçlü bir ekip ile sahada. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114’ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmak üzere 373 araçla yangına müdahale ediyoruz. 501’i orman personeli olmak üzere bin 16 personelle sahadayız” dedi.

MAHALLELERİN BOŞALTILMASI VE ZARAR GÖREN EVLER

Vali Toros, “Şu ana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttığımızı ifade etmek isterim. Toplam 984 hane boşaltıldı, 1,851 kişi tahliye edildi. Barınma ihtiyacı için 3 pansiyon hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla dün gece uyumadan çalışan bütün personele teşekkür etmek istiyorum. Kahramanca mücadele ettiler” diye belirtti.