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Mersin Ve Hatay K. K. Protokolü İmzalandı

KARDEŞ KENT PROTOKOLÜ İMZALANDI

Mersin Kent Konseyi ile Hatay Kent Konseyi, bir ilki gerçekleştirerek ‘Kardeş Kent Konseyi’ olmak üzere önemli bir protokol imzaladı. Bu protokol ile, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden ağır hasar gören Hatay’a yönelik desteklerin artırılması ve iki kent arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TOPLANTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Mersin’e gelen Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle buluşarak söz konusu protokolü imzaladı. Bu toplantıya Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Hatay Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yapar ve her iki kent konseyinin yürütme kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası Mersin Kent Konseyi’nin Hatay’a sağladığı desteklerin devamlılığının sağlanması ve bu iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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