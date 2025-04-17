Mersin, Yalovaspor’la Kritik Maça Çıkacak

MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Mersin Spor Kulübü (MSK), play-off hedefi doğrultusunda Yalovaspor’u sahasında ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, Carettalar önemli bir galibiyet hedefliyor. Başantrenör Can Sevim yönetimindeki takım, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarda şut ve taktik çalışmaları ile maça hazırlanıyor.

YALOVASPOR ZOR DURUMDA

Yalovaspor’un ligde kalmak için her maçı kazanması gerektiğini vurgulayan Sevim, kendi hedeflerinin ise play-off’a kalmak olduğunu belirtiyor. “Tabi ki kolay bir maç olmayacak” diyen Sevim, taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılmayı planladıklarını ifade etti. Yalovaspor’un takımı ile her top için ciddi bir mücadele gösteren bir ekip olacağını düşünen Sevim, kendi oyuncularının da bu baskıya yanıt vermesi gerektiğini söylerken, ekiplerinin kararlılığını da belirtti.

HEDEF PLAY-OFF

Sezon başında belirledikleri play-off hedefinin hala geçerli olduğunu ifade eden Can Sevim, “Evimizde oynayacağız. Bizim play-off’a kalmamız açısından çok değerli bir maç” dedi. 6.’lık şanslarının devam ettiğini hatırlatan Sevim, “Bu maçı kazanmak ve yolumuza öyle devam etmek zorundayız. Aksi bir durumda, play-in’e gireceksek 7. sıradan girerek saha avantajını elde etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

SERT BİR MAÇ YAŞANACAK

Takım kaptanı Pako Cruz da Yalovaspor’un dikkate alınması gereken bir rakip olduğunu vurguladı. “Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Onlar ligde kalmak için, biz ise başka bir hedef için mücadele ediyoruz” diyerek, maçı sert bir mücadele olarak nitelendirdi. Cruz, geçen hafta Yalovaspor’un Büyükçekmece’yi de yenerek formda olduğunu belirtirken, bu maça hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Yalovaspor ile Mersin Spor Kulübü arasındaki karşılaşma 20 Nisan Pazar günü saat 13.00’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşecek.