Mersin’de FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından planlı bir şekilde yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesin alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.