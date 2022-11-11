Mersin’de FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu, aralarında bölge talebe mesulünün de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Evlere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.