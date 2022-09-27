Mersin’de polis evine saldırı! 1 polis şehit oldu

Mersin Mezitli’de polisevine düzenlenen silahlı saldırıda bir polisimiz şehit olurken, bir polis ve bir vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın teröristin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyla kendilerini patlattığını belirtti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından Mersin’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir polis memurunun şehit olduğunu, bir polis memuru ve bir vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

POLİS MEMURU SEDAT GEZER ŞEHİT OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer’in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Teröristin, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.”

“KAÇAMAYACAKLARINI ANLAYINCA KENDİLERİNİ PATLATTILAR”

Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:

“İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.”

Patlama esnasında biri ağır iki polis memurunun yaralandığını aktaran Soylu, ağır yaralı polis memurunun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı, yaralı diğer polis memurunun ise başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

“İKİSİ DE KIRSALCI, HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU DA BELLİ”

Soylu ayrıca balkonda otururken kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan bir vatandaşın da hastanede ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliğinin önemli ölçüde belirlendiğini kaydeden Soylu, “İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi terör örgütü olduğu da belli” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Hedef neden Mersin olabilir?” sorusuna, “Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra. Mersin’in bir sebebi var.” yanıtını veren Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, “PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin’in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin’i bilmesinden kaynaklanıyor.” dedi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, polisevine yönelik saldırının ardından bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.