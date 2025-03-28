Mersinli Miniklerin Gazze’ye Duyarlı Yardımı

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI YARDIM

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Merkez 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kendi biriktirdikleri harçlıklarla Gazze’ye yardım göndererek önemli bir duyarlılık sergiledi. İlçe Müftüsü Yakup Avcı, “Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan bu kıymetli çocuklarımız, hepimize örnek oldular. Onların bu saf ve temiz yardımseverliği, inancımızın gereği olan dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor” diyerek, öğrencileri ve bu bilinçle yetiştiren öğretmenleri tebrik etti.

TEBRİKLER VE HEDİYELER

Müftü Avcı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederken, bir öğrenciyi makamına oturtarak onun için “gelecekte müftü olması” temennisinde bulundu ve dualar etti. Bu anlar, hem çocukların hem de öğretmenlerin yüzünde neşe ve mutluluk oluşturdu.

ÇAĞRI YAPAN BİR İYİLİK ÖRNEĞİ

Bu anlamlı bağış ve ziyaret, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini alırken, minik yüreklerin ortaya koyduğu büyük iyilik, herkese umut ve ilham verdi.