Mersinspor, Bahçeşehir Koleji’ni Yendi

MAÇIN DETAYLARI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Bahçeşehir Koleji’nin oyuncuları:
Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 2, Cavanaugh 5, Bouteille 2, Furkan Haltalı, Simonovic 8, Ponitka 5, Furkan Korkmaz 9, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş 2.
Mersinspor’un oyuncuları:
Cobbs 12, Kartal Özmızrak 5, Cruz 11, Magnay 5, Manek 5, Olaseni 1, Pineiro 3, Efianayi 15, Emre Tanışan 3, Canberk Kuş 1.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 15-20
Devre: 26-33
3. Periyot: 43-45
Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji’ni 60-59 ile mağlup etti. Bu sonuç, Mersin temsilcisine 15. galibiyetini getirdi. Bahçeşehir Koleji ise 12. mağlubiyetini yaşadı.