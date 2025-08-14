Mert Can’a Vali’den Teşekkür ve Hediyeler

VALİ’DEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çankırı’da, rüzgarın etkisiyle ters dönen Türk bayraklarını düzelten 16 yaşındaki Mert Can Ballıca, Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından makamında ağırlanarak teşekkür edildi. Mert Can’ın bayrakları düzelttiği anların görüntüsü sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Çankırı’da ‘Terörsüz Türkiye’ etkinlikleri çerçevesinde Abdülhalik Renda Mahallesi’nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından Türk bayrakları asıldı. Ancak rüzgar nedeniyle bazı bayraklar ters döndü. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Mert Can, yoldan geçerken bayrakların ters durduğunu fark etti ve düzeltti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi ve paylaşıldı.

VALİ TAŞOLAR’DAN ÖVGÜLER

Videoyu izleyen Vali Taşolar, Mert Can Ballıca’yı makamında kabul etti. Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de bu ziyarete eşlik etti. Vali Taşolar, Mert Can’ı tebrik ederken, “Biz hep çocuklarımıza vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğun hareket, bayrak sevgisinin o kadar saf, o kadar samimi bir yansıması ki çok hoşuma gitti. Büyüklerde olmayan bu hassasiyet sende var. Çok kıymetli ve özel bir şey” dedi.

BAĞLANTILAR VE TEŞEKKÜRLER

Vali Taşolar, ayrıca Mert Can’ın babası Ali İbrahim Ballıca ile de telefon görüşmesi yaptı. Baba Ballıca’yı da tebrik eden Taşolar, “Mert Can’la birlikteyiz, o görüntülerini izledikten sonra kendisini tanımak istedik ve sevdik gerçekten. Sizi böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için arayalım, teşekkür edelim istedik” şeklinde ifade etti. Ali İbrahim Ballıca, “Ben teşekkür ederim. Biz olması gerekeni yaptık. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

MERT CAN’IN GÖRÜŞLERİ

Mert Can Ballıca, olayı özetlerken, “O gün eve doğru gidiyordum. Bayrakları gördüm. Çoğu rüzgardan ters dönmüştü. ‘Düzelteyim, elime yapışmaz ne de olsa’ dedim. Bayrakları düzeltirken birinin beni çektiğini öğrendim. Kendimi görünce çok şaşırdım” dedi. Vatan, bayrak ve Atatürk sevgisinin değerlerini vurgulayan Mert Can, “Bu ilk defa yaptığım bir şey değil, ne zaman görsem bayrakları düzeltiyorum. Mutluyum, gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Vali Taşolar, Mert Can’a Türk bayraklı rozet, Türk bayrağı plaketi ve Çankırı Futbol Kulübü forması hediye etti.