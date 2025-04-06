Mert Demir’in Yeni İmajı Tartışma Yarattı

MERT DEMİR’İN İLİŞKİ SKANDALI

“Ateşe Düştüm” adlı şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki sayesinde de gündeme gelmişti. Ancak kısa bir süre önce, çiftin 5 milyon dolar karşılığında bir reklam aşkı yaşadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine çift, aşk pozları paylaşarak dikkatleri üzerine çekmemeyi tercih etti. Tepkilerin merkezinde bulunan Mert Demir, açıklamasında “Bir süre uzak kalacağım” diyerek gündemden bir süre uzaklaşacağını belirtti.

Bir süre sonra sahne performansına geri dönen ünlü şarkıcı, sadece performansıyla değil yeni tarzıyla da dikkatleri topladı. Mert Demir, saçlarını kısacık kestirirken, kilo aldığı da gözlerden kaçmadı. Yeni imajında bıyıklarıyla da dikkat çeken Demir’in tarzı, hayranları arasında karmaşık duygulara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, bazıları “Çok yakışmış” yorumları yaparken, diğerleri de “Hiç olmamış” gibi eleştirilerde bulundu.