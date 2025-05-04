Mert Günok: “Avrupa Ligi’ne Yolculuk Başladı”

TAKIMIN BAŞARISI VE AVRUPA HEDEFİ

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, derbi maçı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Avrupa Ligi’ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu” dedi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti. Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Günok, bu sezonki performanslarının inişli çıkışlı olduğunu belirtti. “Bu sene bazı maçları iyi bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları çok iyi oynadık. Avrupa’da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu” ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON İÇİN BEKLENTİLER

Yeni sezonu dört gözle beklediklerini dile getiren deneyimli kaleci, “Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek. Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyor” şeklinde konuştu. Genç oyuncular hakkında yapılan eleştirilerin onları olumsuz etkilediğini ekleyen Günok, “Taraftarlarımızdan ricam bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz” dedi.

MAÇTAKİ PERFORMANS VE SAVUNMA DEĞİŞİMİ

Günok, iyi bir savunma yaptıkları bir maçı galibiyetle tamamladıklarını belirtirken, “Maçtan önce 11’i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku’nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan’ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça çıkması, beklentileri değiştirdi” ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarına olan teşekkürlerini sunan Günok, “Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson takımın hepsi çok iyi mücadele ettiler. Yüksek toplarda ellerinde geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım” dedi.

Savunma tandeminin sık değişmesinin kendilerini zorladığını vurgulayan Mert Günok, “Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Büyük bir takımda oynuyoruz ve kimle oynarsam oynayayım, elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil” şeklinde açıklama yaptı.