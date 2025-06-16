Mert Hakan’a Süper Lig’den İki Talip

MERT HAKAN YANDAŞ’A SÜPRİZ TALEPLER GELİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki sürpriz talip çıktı. Süper Lig takımları Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Mert Hakan için 400 bin euro bonservis, Kocaelispor ise 500 bin euroluk bonservis teklifini Fenerbahçe yönetimine iletti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEKLİFLERE CEVAP VERMEDİ

Gelen bu tekliflere Fenerbahçe yönetiminin henüz bir cevap vermediği bildiriliyor. Tecrübeli futbolcunun geleceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 27 kez giyen Mert Hakan, 1 gol ve 4 asist ile katkı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.