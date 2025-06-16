Mert Hakan’a Süper Lig’den Talipler Geldi

FENERBAHÇE’DEN SÜPRİZ TEKLİFLER

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki beklenmedik talip çıktı. Süper Lig takımları Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı transfer etmek için harekete geçti. Akdeniz takımı Antalyaspor, orta saha oyuncusu için 400 bin euro bonservis, Kocaelispor ise 500 bin euroluk bonservis teklifi ile Fenerbahçe’ye müracaat etti.

TEKLİFLERE CEVAP BEKLENİYOR

Haberin detaylarında, Fenerbahçe yönetiminin gelen bu tekliflere yanıt vermediği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun geleceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe’de 27 maça çıkan Mert Hakan, toplamda 1 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Mert Hakan’ın piyasa değeri 1 milyon euro olarak belirleniyor.