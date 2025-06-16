Mert Hakan’a Süper Lig’den Talipler Var

SEZON SONUNDAKİ TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki beklenmedik talip çıktı. Süper Lig takımları Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, orta saha oyuncusu için 400 bin euro bonservis teklifi yaparken, Kocaelispor ise Fenerbahçe’ye 500 bin euroluk bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERMEDİ

Haberde Fenerbahçe yönetiminin bu tekliflere henüz cevap vermediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun geleceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. Mert Hakan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkarak 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.