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Mert Hakan’a Süper Lig’den Talipler Var

SÜPER LİG’DE İKİ TALİP

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki beklenmedik talip çıktı. Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki deneyimli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, orta saha oyuncusu için 400 bin euro bonservis, Kocaelispor ise 500 bin euroluk bonservis teklifini Fenerbahçe’ye iletti.

TEKLİFLERE CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin iletilen bu tekliflere henüz yanıt vermediği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun geleceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta görev alan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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