Mert Hakan’a Süper Lig’den Talipler Var

İKİ SÜRPRİZ TALEP

Fenerbahçe ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki beklenmedik talip daha ortaya çıkıyor. Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.

TEKLİFLER GÖNDERİLDİ

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Mert Hakan Yandaş için 400 bin euro bonservis sunarken, Kocaelispor ise 500 bin euroluk bir teklif yaptı. Haberde, Fenerbahçe yönetiminin gelen bu tekliflere henüz bir yanıt vermediği bilgisi yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.

PERFORMANS GÖSTERİCİSİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak belirlendi.