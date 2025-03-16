Mert Hakan’dan Fenerbahçe’ye Özür Açıklaması

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu karşılaşmanın şampiyonluk adına büyük bir kayıp olduğu değerlendirilirken, Mert Hakan’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Rangers’a karşı oynanan karşılaşmada kaçırdığı penaltı da eleştiri konusu oldu.

FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR

Tecrübeli futbolcu, bu olumsuz durumla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. Mert Hakan, “Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!” diyerek, yaşanan hayal kırıklığını kabul etti. Bu sözleri, Fenerbahçeli taraftarların tepkilerini anladığını ve duygusal bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.