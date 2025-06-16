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Mert Hakan İçin Süper Lig Talipleri

ÇİFT SÜRPRİZ TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe’nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki sürpriz talip çıkıyor. Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEKLİFLER GELİYOR

Antalyaspor, orta saha oyuncusu için 400 bin euro bonservis, Kocaelispor ise 500 bin euro’luk bonservis önerisinde bulundu. Ancak, haberde Fenerbahçe yönetiminin bu gelen tekliflere henüz yanıt vermediği belirtiliyor. Mert Hakan Yandaş’ın geleceği ise önümüzdeki günlerde kesinleşecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta sahaya çıkan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı. Piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

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