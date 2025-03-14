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Mert Hakan’ın Kaçırdığı Penaltı Olay Oldu

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MAÇTA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final mücadelesini Rangers’a penaltılarla kaybeden Fenerbahçe’de, geceye damgasını vuran oyuncular oldu. Jose Mourinho, 105. dakikada Szymanski’nin yerine sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş ile dikkat çekti. Ancak, Yandaş’ın penaltı atışının sonuncusunu Rangers taraftarlarının üzerine göndermesi, gecenin büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kaydedildi.

PENALTI ATIŞLARI SIKINTILI GEÇTİ

İlk penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Tadic, kaleci Buntland’ı aşmayı başaramadı. Rangers adına Iainis Hagi’nin penaltısı, önce Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat’a, ardından da direğe çarparak kaleye girmedi. Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi’nin oğlunun kaçırdığı bu penaltıyla umutlandığı anlarda, Fred’in attığı penaltının golle sonuçlanmaması, moralleri bir kez daha bozdu.

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