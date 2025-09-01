Haberler

Mert Hakan, Kerem’i sosyal medyada sildi

MERT HAKAN YANDAŞ’IN PAYLAŞIMI SİLDİ

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilere katılan Kerem Aktürkoğlu hakkında geçmişte yaptığı bir paylaşımı kaldırmayı tercih etti. İki futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbide yaşanan bir arbede sonrası sosyal medyada birbirlerine yönelik açıklamalar yaparak gündeme gelmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan için “korkak herif” ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından, Mert Hakan da sosyal medya üzerinden göndermelerde bulunmuştu. Ancak Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından iki oyuncunun da geçmişteki paylaşımlarını silmesi ve yeni bir sayfa açması dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

