Mert Hakan TFF Tesislerinde Çay İçiyor

SOYUNMA ODASINA DÖNEN TEPKİLER

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Tesisleri’nde yöneticilerle çay içerken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya ortamında büyük bir tepkiye yol açtı. Özellikle Galatasaray taraftarları, “Mert Hakan’ın orada ne işi var?” şeklinde binlerce yorum yazarak duruma sert tepkiler gösterdi. Yandaş’ın TFF binasına gitme nedeni merak konusu oldu.

KIRMIZI KART SONRASI BELİRSİZLİKLER

Son Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş, bu olaydan sonra TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesiyle ilgili tartışmalara neden oldu. Galatasaraylı taraftarların ve diğer rakip takım taraftarlarının bu duruma yönelik tepkileri oldukça yoğunlaştı. Yandaş’ın Riva’daki TFF binasında, TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin’in odasında görüntülendiği bir fotoğraf Oda TV tarafından yayımlandı. Fotoğrafta, Yandaş’ın TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu ile birlikte çay içtiği görülüyor.