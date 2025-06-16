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Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig Talipleri

MÜJDELİ HABERLER MERT HAKAN İÇİN GÜNDEMDE

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’a Süper Lig’den iki sürpriz teklif geldi. Süper Lig takımları Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrolarına katmak için çalışmalara başladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, orta saha için 400 bin euro bonservis teklif etti. Kocaelispor ise 500 bin euroluk bonservis önerisini Fenerbahçe’ye iletti.

FENERBAHÇE’DEN YANIT BEKLENİYOR

Yapılan haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu tekliflere henüz bir yanıt vermediği bildirilirken, tecrübeli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belirginleşeceği ifade ediliyor. Bu sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiliyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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