Mert Hakan Yandaş Antrenmanlara Başladı

FENERBAHÇE’DE MERT HAKAN YANDAŞ YENİDEN SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin deneyimli orta saha oyuncusu ve kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezonun son döneminde ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Ameliyat olan 30 yaşındaki futbolcu, artık hastane tedavisini geride bıraktı ve hafif antrenman yapmaya başladı. Mert Hakan, gününün büyük kısmını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde geçiriyor, hazırlıklarını ise salon çalışmaları ve temponun yavaş olduğu düz koşularla sürdürüyor.

YENİ SEZON KAMPI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

2023-2024 sezonu öncesinde gerçekleşecek kamp için hazır hale gelmeyi hedefleyen tecrübeli futbolcu, 8 Temmuz’da takıma katılacak. Fenerbahçe, aynı tarihte İstanbul’daki hazırlıklarına başlayacak. Daha sonra, 14 Temmuz’da Portekiz’e giderek burada kamp yapacak olan takım, 27 Temmuz’a kadar bu süreçte çalışmalara devam edecek.

MERT HAKAN’A TEKLİFLER GELİYOR AMA İSTEDİĞİ YER FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş’a, Süper Lig ekiplerinden bazı teklifler ulaştığı bildirildi. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi mevcut. Mert Hakan, Fenerbahçe kariyerinde 149 mücadelede 11 gol atıp, 25 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.